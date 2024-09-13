Brent petrolün varil fiyatı 71,96 dolar

Dün 72,51 dolara kadar yükselen ve günü 71,82 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 71,96 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 68,53 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları Francine Kasırgası'nın Meksika Körfezi'nde petrol üretimini aksatmasının etkisiyle yükseldi.

ABD Ulusal Meteoroloji Dairesine (NWS) göre, kasırga, kategori 2 şiddetinde etkilediği Louisiana eyaletinin güney bölgelerinde saatteki hızı 160 kilometreyi bulan rüzgarları beraberinde getirdi.

Francine Kasırgası'nı "hayati tehlike oluşturabilecek nitelikte" olarak tanımlayan NWS, kasırganın, şiddetli yağış ve rüzgarların yanı sıra bölgesel sellere yol açacağı konusunda uyarılarda bulundu.

ABD Güvenlik ve Çevre Uygulama Bürosunun dün yaptığı açıklamaya göre, Meksika Körfezi'ndeki mevcut petrol üretiminin yaklaşık yüzde 41,7'sinin ve mevcut doğal gaz üretiminin yaklaşık yüzde 53,3'ünün sekteye uğradığı tahmin ediliyor.

Ayrıca Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC), ham petrol üretiminin azaldığını bildirmesi, piyasa oyuncularının arz endişelerini besleyerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

IEA'nın ağustosa ilişkin petrol piyasası raporuna göre, OPEC grubunun ham petrol üretimi, önceki aya göre günlük 70 bin varil azalarak 27 milyon 370 bin varil oldu.

Bunun yanı sıra OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, fiyatlardaki düşüşün ardından ekim itibarıyla başlaması planlanan üretim artışını erteleme kararı alması da petrol fiyatlarını yükselten etkide bulunmaya devam ediyor.

Öte yandan, küresel petrol üretiminin arttığına ve ABD'nin ticari ham petrol stoklarının yükseldiğine işaret eden veriler, fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Dün IEA tarafından yayımlanan raporda, küresel petrol üretiminin ağustosta önceki aya göre günlük yaklaşık 80 bin varil artarak 103 milyon 530 bin varile yükseldiği bildirildi.

Bu veri, küresel petrol arzının sekteye uğramayacağı beklentilerini artırarak fiyatları baskılıyor.

Bununla birlikte ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 800 bin varil artarak 419 milyon 100 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin yavaşladığına işaret eden veriler, fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 73,03 ile 74,09 dolar aralığının direnç, 70,75 ile 69,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.