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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kaybederek 9.486,95 puana indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 13:20, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 13:20
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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,09 puan azalışla 9.486,95 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 28,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,91 ve holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,33 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,93 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi sonrası artan "yumuşak iniş" beklentileriyle risk algısı azalırken, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.450 ve 9.400 puan seviyelerinin destek, 9.600 ve 9.750 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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