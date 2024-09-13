Sahte yetkili servislere ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı'nda yapılan açıklamada yetkili servis olmamasına rağmen müşteriyi yanıltan işletmelere yönelik denetimlerin bilançosu açıklandı.

Denetimler sonucu 2 yılda 18 milyon lira ceza uygulandı. Suç unsuru barındıran uygulamaların yargıya taşındığı vurgulandı.

Açıklamada, tüketicinin yetkili servis seçiminde dikkat etmesi gerekenler de paylaşıldı.

"Yetkili servis bilgilerine SERBİS aracılığıyla ulaşılabiliyor"

İnternet aramasında ilk sırada çıkan servisin, bakanlığı 'Servis Bilgi Sistemi'nde yer alıp almadığının kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

Denetimlerin yanı sıra tamir, bakım ve yedek parça temini amacıyla yetkili servislerden hizmet almak isteyen tüketicilerin dikkat etmeleri gereken hususlara da işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüketicilerimiz, Ticaret Bakanlığımız tarafından oluşturulan ve 'www.servis.gov.tr' adresi üzerinden erişilebilen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) aracılığıyla marka, üretici, ithalatçı, ürün ve adres bilgileri üzerinden kullandıkları ürünlerin yetkili servis bilgilerine kolayca ulaşabiliyor. İnternet aramalarında ilk sıralarda çıkan servislerin reklamları ve internet adreslerinde yer alan firma logoları yeterli görülmemeli, bu servislerin üretici veya ithalatçı firmanın internet sitesinde ya da SERBİS'te yer alıp almadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Tüketicilerimiz şikayetlerini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) veya Bakanlığımızın internet sayfasındaki ihbar ve şikayet mekanizmalarını kullanarak iletebilmektedir."