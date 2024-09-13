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İsrail askeri tarafından katledilen Eygi'nin otopsi raporu çıktı

Filistin Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldüren İsrail askerinin kurşunu "neredeyse düz bir çizgide sol tarafından" isabet etti. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin Beyta beldesindeki Cebel Ebu Sabih'te barışçıl bir gösteriye katıldığı sırada İsrail askerlerince vurulan Eygi'nin ölüm sebebinin "ateşli silahla vurulma kaynaklı beyinde parçalanma, kanama ve ödem" olduğu açıklandı. Eygi'ye ateş edilen merminin kafatasına girdikten sonra parçalandığı ve beyin dokusunda yayıldığı aktarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 12:43, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 12:43
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İsrail askeri tarafından katledilen Eygi'nin otopsi raporu çıktı

Filistin Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumunun otopsi raporunda, Nablus Başsavcılığının, Eygi'nin naaşının, kentteki En-Necah Üniversitesi'nde bulunan Adli Tıp Enstitüsüne otopsi yapılması ve ölüm sebebinin belirlenmesi için sevkine karar verdiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin Beyta beldesindeki Cebel Ebu Sabih'te barışçıl bir gösteriye katıldığı sırada İsrail askerlerince vurulan Eygi'nin ölüm sebebinin "ateşli silahla vurulma kaynaklı beyinde parçalanma, kanama ve ödem" olduğu aktarıldı.

Raporda, "Merminin kafatası boşluğu içindeki yolu neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Eygi'nin 6 Eylül'de 14.06'da Rafidya Devlet Hastanesine getirildiğine ve yaşam belirtisi göstermediğine işaret edildi.

Kurşunun Eygi'nin beyin dokusuna zarar verdiği aktarılan raporda, "Kalbi durmuş, göz bebekleri genişlemiş ve hareketsizdi. Yapılan inceleme sonucu, merminin Eygi'nin sol kulak kepçesinin arkasından girdiği ve çıkmadığı, merminin girdiği yerden Eygi'nin beyninden parçaların fırladığı belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Merminin Eygi'nin beynine isabet ettiği vurgulanan raporda, mermi parçalarının beyinde bulunduğuna dikkat çekildi.

Eygi'ye ateş edilen merminin kafatasına girdikten sonra parçalandığı ve beyin dokusunda yayıldığı kaydedilen raporda, Eygi'nin kafası hariç vücudunda başka bir yaraya rastlanmadığı belirtildi.

Eygi'ye 6 kez kalp masajı yapıldığı ve hiçbirine cevap vermediği, vefatının da 6 Eylül 2024'te saat 14.35'te duyurulduğu aktarıldı.

İsrail ordusu Eygi'nin "doğrudan hedef alınmadığını" öne sürmüştü

İsrail ordusunun yürüttüğü soruşturma sonucu Eygi'nin doğrudan hedef alınmadığı öne sürülmüştü.

Katil İsrail ordusu, Eygi'nin öldürülmesine ilişkin açıklamasında, Eygi'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu "kasıt olmadan öldürülmüş olabileceği", Eygi'yi vuran İsrail askerinin, "bu sırada başka bir göstericiyi hedef almak istediğini" iddia etmişti.

İsrail Askeri Polisi Cezai Soruşturma Birimi tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarının Askeri Savcılığa sunulacağı aktarılmıştı.

Ayrıca İsrail'in, Eygi'nin cesedi üzerinde otopsi talebinde bulunduğu kaydedilmişti.

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Biden'ın Eygi'nin ölümüne ilişkin açıklamaları

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül'de Beyaz Saray'dan New York'a doğru yola çıkmak üzere ayrılırken, İsrail askerlerince öldürülen Eygi ile ilgili soruya, "Öyle gözüküyor ki bu, bir kazaydı. (Kurşun) Yerden sekerek kazara onu vurmuş." yanıtını vermişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Eygi'nin ölümünün "trajik bir hatanın sonucu" olduğu iddia edilmişti.

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