YÖK'ten Tıpdil sınavı hakkında önemli karar
Yükseköğretim Kurulu TIPDİL sınavının diş hekimliği ve tıp alanındaki doktora programlarında da kabul edilmesine ilişkin kararını iptal etti!
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Eylül 2024 00:10, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 15:32
Yükseköğretim Yürütme Kurulu, 19 Temmuz 2017 tarihli toplantısında TIPDİL sınavının
diş hekimliği ile tıpta uzmanlık eğitimi sınavlarında kabul edilmesini dikkate
alarak diş hekimliği ve tıp alanındaki doktora programlarında kabul edilmesine
karar verilmişti.
Ancak, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 21 Ağustos 2024 tarihli toplantısında
yeniden yapılan değerlendirme sonucunda TIPDİL sınavının diş hekimliği ve tıp
alanındaki doktora programlarına da kabul edilmesine ilişkin karar iptal edilmiştir.