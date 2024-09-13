Belediye kendi şirketine de acımadı! 14 bin lira ceza yazdı
Bolu Belediyesi tarafından çevreyi kirleten beton mikseri nedeniyle belediye şirketine 14 bin liralık para cezası kesildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 15:37, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 15:38
Bolu Belediyesi, yüzde 100 hissedarı olduğu Bolu Bel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait bir beton mikserinin beton atıklarını mazgala dökmesi üzerine harekete geçti. Duyarlı vatandaşların ihbarı sonucu, olay Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek şirket hakkında tutanak tutuldu ve 14 bin lira idari para cezası uygulandı.