Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü tebrik etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 16:18, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 16:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadele'mizin en kritik safhasında kazanılan, Büyük Zafer'e giden yolu açan Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal'i ve Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmetle, minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.