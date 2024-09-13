Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 16:43, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 16:43
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.