Arazi anlaşmazlığı kavgasında 82 yaşındaki amcasını öldürdü

Jandarma tarafından gözaltına alınan katil zanlısı İsmail Hakkı Arslan ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tahir Arslan'ın yaralandığı olayın ihbar edilmesi ile mahalleye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

İlçeye bağlı kırsal Çayönü Mahallesi'nde uzun süredir arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olan İsmail Hakkı Arslan (65) ile amcası Tahir Arslan (82) arasında yeniden tartışma çıktı.

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