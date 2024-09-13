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Arazi anlaşmazlığı kavgasında 82 yaşındaki amcasını öldürdü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde arazi anlaşmazlığı gerekçesiyle aralarında çıkan kavgada amcasına silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 17:07, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 17:14
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Arazi anlaşmazlığı kavgasında 82 yaşındaki amcasını öldürdü

İlçeye bağlı kırsal Çayönü Mahallesi'nde uzun süredir arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olan İsmail Hakkı Arslan (65) ile amcası Tahir Arslan (82) arasında yeniden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu evine giden İsmail Hakkı Arslan, tüfeğini alıp balkondan amcasına 4 el ateş etti.

Tahir Arslan'ın yaralandığı olayın ihbar edilmesi ile mahalleye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği Tahir Arslan yaşamını yitirdi.

Ceset, hastane morguna gönderildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan katil zanlısı İsmail Hakkı Arslan ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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