TDK Başkanı Mert'ten 'Ortak Türk Alfabesi'ne ilişkin açıklama

Silah tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü
Silah tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü
VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim'de başlıyor
VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim'de başlıyor
Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız
Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız
Narin Güran soruşturmasında tutuklananlara olay günü soruldu
Narin Güran soruşturmasında tutuklananlara olay günü soruldu
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran cinayeti soruşturması gizli' uyarısı
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran cinayeti soruşturması gizli' uyarısı
MEB, mülakat sonuçlarını açıklayacak mı?
MEB, mülakat sonuçlarını açıklayacak mı?
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı ilk aşıya onay verdi
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı ilk aşıya onay verdi
Narin'in annesi suçlamaları kabul etmedi
Narin'in annesi suçlamaları kabul etmedi
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için bugün son gün
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için bugün son gün
İsrail askeri tarafından katledilen Eygi'nin otopsi raporu çıktı
İsrail askeri tarafından katledilen Eygi'nin otopsi raporu çıktı
Sahte yetkili servislere ceza yağdı
Sahte yetkili servislere ceza yağdı
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
'Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedeflerimizi destekliyor'
'Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedeflerimizi destekliyor'
Emlak ilanlarında yeni dönem pazar günü başlıyor
Emlak ilanlarında yeni dönem pazar günü başlıyor
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,14'e geriledi
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,14'e geriledi
'Vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına KVKK'den açıklama
'Vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına KVKK'den açıklama
KPSS Ortaöğretim pazar günü yapılacak
KPSS Ortaöğretim pazar günü yapılacak
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Hisse piyasasını bu kez de getiri makası vurdu!
Hisse piyasasını bu kez de getiri makası vurdu!
Köpek kanunu çıktı, uygulayan yok
Köpek kanunu çıktı, uygulayan yok
Mama parasıyla dansöz oynatmış
Mama parasıyla dansöz oynatmış
Emekliye enflasyona göre zam
Emekliye enflasyona göre zam
Narin soruşturmasında anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklandı
Narin soruşturmasında anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklandı
Bahçeli ile ilgili dezenformasyon yayan hesaplara tahkikat başlatıldı
Bahçeli ile ilgili dezenformasyon yayan hesaplara tahkikat başlatıldı
Okul servisleri Allah'a emanet!
Okul servisleri Allah'a emanet!
KKM'de vergi kalktı şirketler dövize koştu
KKM'de vergi kalktı şirketler dövize koştu
MB rezervlerindeki azalış 3 haftada 6 milyar doları aştı
MB rezervlerindeki azalış 3 haftada 6 milyar doları aştı
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
Bir kentte daha obruk paniği! 20 metrelik obruk oluştu
Bir kentte daha obruk paniği! 20 metrelik obruk oluştu
'Kaymakam, jandarma komutanını görevden aldırdı' iddialarına açıklama
'Kaymakam, jandarma komutanını görevden aldırdı' iddialarına açıklama
Ana sayfaHaberler Eğitim

TDK Başkanı Mert'ten 'Ortak Türk Alfabesi'ne ilişkin açıklama

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, "Ortak Türk Alfabesi"ne ilişkin, "Bizim alfabemizde ve Azerbaycan'ın alfabesinde herhangi değişiklik söz konusu olmayacak. Fakat bizim kullandığımız 29 harf Türk cumhuriyetlerinin kullandığı alfabelerde yer alacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 18:44, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 18:44
Yazdır
TDK Başkanı Mert'ten 'Ortak Türk Alfabesi'ne ilişkin açıklama

Prof. Dr. Mert, "Ortak Türk Alfabesi" hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ortak alfabe çalışmalarının ilk olarak 1926'da Bakü'de başladığını anlatan Mert, çalışmaların Sovyetler Birliği döneminde sonlandırıldığını söyledi.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 1991 yılında İstanbul'da yeniden çalışmalara başlandığını ve 34 harf üzerinde uzlaşıldığını dile getiren Mert, bu sürecin ardından, 2022 yılında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Ortak Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun kurulduğunu belirtti.

Mert, komisyonun ilk toplantısında genel ilkelerin ve çerçevesinin belirlendiğini, ikinci toplantıda da benzer konuların işlendiğini ve detayların ele alınmadığını kaydetti.

Son toplantının 9 Eylül'de Bakü'de yapıldığını ifade eden Mert, toplantının Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştiğine değindi.

Bundan yaklaşık 2 yıl önce de 2022 yılında Türk devletleri teşkilatına bağlı, Ortak Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu kurulduğunu ve çalışmaya başlandığını anımsatan Mert, "Alfabe değiştirmek kolay bir süreç değildir. Zor ve sancılı bir süreçtir. Bundan dolayı tabii ki toplantı planladığımız gibi geçse de toplantı esnasında pek çok kez tartışmalar, ara vermeler gerçekleşti ama sonuç itibarıyla bunu başardık." değerlendirmesinde bulundu.

- Devlet başkanları tarafından kabul edilmesi bekleniyor

TDK Başkanı Mert, belirlenen harflerin uluslararası alfabedeki karşılıklarının yer aldığı listenin dışişleri bakanlıkları ve cumhurbaşkanlıklarına gönderildiğini, bundan sonraki sürecin parlamentoların onayıyla devam edeceğini ifade etti.

Mert, "Parlamentoların onayını takiben, devlet başkanları alfabeleri kabul edecek. Alfabelerin siyasi bir boyutu da var ve bu süreçte parlamentoların onayı gereklidir." dedi.

Prof. Dr. Osman Mert, komisyon tarafından bütün lehçelerin ihtiyacı olan harflerin teker teker belirlendiğini ve belirlenen tüm harflerin oy birliğiyle kabul edildiğini dile getirdi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın alfabelerinde bir değişiklik olmayacağını vurgulayan Mert, "Bizim alfabemizde ve Azerbaycan'ın alfabesinde herhangi değişiklik söz konusu olmayacak. Fakat bizim kullandığımız 29 harf Türk cumhuriyetlerinin kullandığı alfabelerde yer alacak. Bizim herhangi bir vatandaşımız Türk cumhuriyetlerine gittiğinde tabelaları okuyabilecek, yazıları okuyabilecek." dedi.

Alfabenin onaylanması durumunda yazının etkilediği bütün alanlarda yeni gelişmeler meydana geleceğini ifade eden Mert, şunları kaydetti:

"Burada bizim yaptığımız 34 harf üzerinde uzlaşmak değil. Her lehçenin ihtiyacı olan harfleri belirlemek, her lehçe için en uygun alfabeyi oluşturmak. Yani şu an Azerbaycan ve Türkiye dışında Özbekistan'ın, Kazakistan'ın ve Kırgızistan'ın alfabeleri belirlenmiş oldu. Aslında şu an size gösterecek olsak üç ayrı alfabe göstermemiz gerekir. Ama bu üç ayrı alfabenin de en az yüzde 95'i harf olarak ortak."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber