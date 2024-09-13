Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Silah tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü
Silah tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü
VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim'de başlıyor
VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim'de başlıyor
Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız
Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız
Narin Güran soruşturmasında tutuklananlara olay günü soruldu
Narin Güran soruşturmasında tutuklananlara olay günü soruldu
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran cinayeti soruşturması gizli' uyarısı
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran cinayeti soruşturması gizli' uyarısı
MEB, mülakat sonuçlarını açıklayacak mı?
MEB, mülakat sonuçlarını açıklayacak mı?
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı ilk aşıya onay verdi
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı ilk aşıya onay verdi
Narin'in annesi suçlamaları kabul etmedi
Narin'in annesi suçlamaları kabul etmedi
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için bugün son gün
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için bugün son gün
İsrail askeri tarafından katledilen Eygi'nin otopsi raporu çıktı
İsrail askeri tarafından katledilen Eygi'nin otopsi raporu çıktı
Sahte yetkili servislere ceza yağdı
Sahte yetkili servislere ceza yağdı
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
'Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedeflerimizi destekliyor'
'Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedeflerimizi destekliyor'
Emlak ilanlarında yeni dönem pazar günü başlıyor
Emlak ilanlarında yeni dönem pazar günü başlıyor
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,14'e geriledi
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,14'e geriledi
'Vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına KVKK'den açıklama
'Vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına KVKK'den açıklama
KPSS Ortaöğretim pazar günü yapılacak
KPSS Ortaöğretim pazar günü yapılacak
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Hisse piyasasını bu kez de getiri makası vurdu!
Hisse piyasasını bu kez de getiri makası vurdu!
Köpek kanunu çıktı, uygulayan yok
Köpek kanunu çıktı, uygulayan yok
Mama parasıyla dansöz oynatmış
Mama parasıyla dansöz oynatmış
Emekliye enflasyona göre zam
Emekliye enflasyona göre zam
Narin soruşturmasında anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklandı
Narin soruşturmasında anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklandı
Bahçeli ile ilgili dezenformasyon yayan hesaplara tahkikat başlatıldı
Bahçeli ile ilgili dezenformasyon yayan hesaplara tahkikat başlatıldı
Okul servisleri Allah'a emanet!
Okul servisleri Allah'a emanet!
KKM'de vergi kalktı şirketler dövize koştu
KKM'de vergi kalktı şirketler dövize koştu
MB rezervlerindeki azalış 3 haftada 6 milyar doları aştı
MB rezervlerindeki azalış 3 haftada 6 milyar doları aştı
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
Bir kentte daha obruk paniği! 20 metrelik obruk oluştu
Bir kentte daha obruk paniği! 20 metrelik obruk oluştu
'Kaymakam, jandarma komutanını görevden aldırdı' iddialarına açıklama
'Kaymakam, jandarma komutanını görevden aldırdı' iddialarına açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 19:29, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 19:30
Yazdır
Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Orhan Gökçe'nin kullandığı 19 BK 518 plakalı otomobil, Saraydüzü-Kargı kara yolu Akpınar köyü kavşağında sürücüsü tespit edilemeyen 34 CDJ 509 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları Orhan Gökçe yönetimindeki araçtan çıkartılan Naci ve Sati Gökçe ile diğer araçtaki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan 19 BK 518 plakalı aracın sürücüsü Orhan Gökçe ile aynı araçta bulunan Yağmur Gökçe ve Cemile Özdemir ise sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saraydüzü Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu da olay yerine gelerek, kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber