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Yanlış kapıdan girdi, çöken tavanda asılı kaldı

Nevşehir'de sayaç okumak için girdiği binanın birinci katında zemin çökünce alt katın asma tavanında asılı kalan görevli, iş yeri sahibinin yardımıyla aşağı indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 21:42, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 22:25
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Meram Elektrik Dağıtım AŞ görevlisi, Lale Caddesi'ndeki bir binanın sayaçlarını okumak için apartmanın birinci katına çıktı.

Burada sayaçları arayan görevlinin bastığı yer çöktü, personel giriş katta bulunan iş yerinin asma tavanında asılı kaldı.

Görevli, iş yeri sahibi İhsan Menevşe'nin yardımıyla indi.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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