MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro liderleri ile görüştü
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas Siyasi Büro liderleriyle görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin arasında ateşkes müzakerelerinde gelinen son nokta ve rehine takası konuları ele alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 21:55, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 22:28
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT Başkanı Kalın ve Hamas Siyasi Büro liderleri arasında yapılan görüşmede; insanlık dramının yaşandığı Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması için atılabilecek somut adımlar değerlendirildi.
Görüşmede, Hamas'ın, müzakere sürecindeki yapıcı ve olumlu tavrının altı çizilirken, İsrail'in BMGK kararlarıyla desteklenen ve mutabık kalınan öneri metnine yeni şartlar getirmesinin ateşkes sürecini zorlaştırdığı kaydedildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı bu süreçte önemli bir rol üstlenerek, Hamas üst yönetimi, İsrail, Mısır, Katar ve ABD başta olmak üzere bütün aktörlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.