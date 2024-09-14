14 Eylül 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

ATAMA KARARLARI

- Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Berat ÇONKAR,

- Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Kerim TAŞKIRAN,

- Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Muhammed Talha PAMUKÇU,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

- Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali AYVAZOĞLU, görevden alınmış,

- Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Erhan KARAKAYA,

- Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan DOĞANAY, atanmıştır.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat KAZANCI atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kemal ŞAMLIOĞLU görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal MACİT atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Celal Sami TÜFEKÇİ görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Musa HEYBET atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Huzeyfe YILMAZ görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Yasin Ayfer ERKOÇ atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammet Kasım GÖNÜLLÜ atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı;

- Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcıları İlknur İNAM ve İrfan KESKİN, görevden alınmış,

- Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığına Emre DABAK, atanmıştır.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu;

- Başkanlığına Prof. Dr. Orhan AYDIN,

- Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Mesut GÜNER,

- Yönetim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 586 ve 588 inci maddeleri gereğince atanmıştır.

Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan;

- Genel Müdür Yardımcılıklarına Muhammed Salih ÇETİNER, Mustafa ÖZKAYA ve İbrahim YÜZER,

- Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer DERİNCE,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Rekabet Kurulu Üyesi Berat UZUN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Rekabet Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Rıdvan DURAN atanmıştır.

Ekli listede yer alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kuruluşları üst kademe kamu yöneticiliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen kişiler atanmıştır.