Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Kararname Yayımlandı

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 163

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Cumhurbaşkanı ve aile fertleri ile" ibaresinden sonra gelmek üzere "Cumhurbaşkanlığı yapmış olanlar," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 129 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (r) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"s) Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü,"

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 143 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "yurtdışındaki Türk misyonları ile ülkedeki yabancı misyonların" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 143/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "güvenliği," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 143/Ç maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 143/G maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

''Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü

MADDE 143/0- (1) Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın merkez, yurtiçindeki tesis ve yurtdışındaki Türk misyonlarının güvenliğini sağlamak ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

b) Bakanlığın merkez ve yurtdışı teşkilatında siber, haberleşme, evrak ve bilgi güvenliğini sağlamak,

c) Temsilciliklerin ve personelin güvenliği bağlamında terör eylemleri ve diğer tehditlere ilişkin konulan takip etmek ve bu konularda gerekli tedbirleri almak, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

ç) Bakanlığın merkez ve yurtdışı teşkilatında görevli personelinin güvenilirliğinin devamını sağlamak, güvenlik soruşturması işlemlerini ilgili kurumlarla koordine etmek,

d) Bakanlığa yurtdışından gelen yabancı heyet ve şahıslar, Bakan ile Bakanlığın görev alanıyla ilgili olmak kaydıyla Bakan tarafından korunması uygun görülen şahısların korunmasına ilişkin tertip ve tedbirleri almak,

e) Bakanlık personeline ve yurtdışına atanan diğer kamu görevlileri ile Bakan tarafından belirlenecek diğer kişilere güvenlik eğitimi vermek,

f) Dış temsilciliklerin güvenlik analizlerini yerinde gerçekleştirmek,

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğünün görevlerini yerine getirmek için gerekli olan güvenlik personeli ihtiyacı ile teçhizatı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından karşılanır. Personel ihtiyacının belirlenmesi, seçimi, eğitimi, görevlendirilmesi ve görevinin sonlandırılması Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülür.

(3) Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğünün çalışma usul ve esasları ile ilgili kurum ve kuruluşlardan personel ve teçhizat teminine yönelik usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

MADDE 7- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 219 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 223 üncü maddesinin birinci fıkrasının mülga (e) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, mülga (o) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"e) Devletin iç borçlanmasını yürütmek, Devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetleri çıkarmak, ihale yöntemi, sürekli satış yöntemi ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak, bunların satış miktarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek, bunlara ilişkin her türlü hazırlık, akit ve diğer işlemleri yürütmek,"

"ö) Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve benzeri enstrümanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç almak ve bunlara ilişkin akit ve garanti işlemleri ile her türlü temas ve müzakereleri yürütmek,

p) Devlet borcu kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerin yönetimi amacıyla finansal piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarını kullanmak suretiyle her türlü işlemi yapmak, r) Genel Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlerle ilgili olarak, yatırımcı ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla her türlü ilişkiyi yürütmek,"

MADDE 9- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 223/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Sekizinci Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Borçlanma Genel Müdürlüğünde Borçlanma Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erer."

MADDE 11-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 320 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Bakanlık teşkilatı ve personeli ile Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla. Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve soruşturma iş ve işlemlerini yapmak,

d) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlan ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek,"

MADDE 12- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 327 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) İl milli eğitim müdürlüklerinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı istihdam edilebilir."

MADDE 13- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 417 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"o) Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve işletmek,"

MADDE 14- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Hazine ve Maliye Bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 15- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.