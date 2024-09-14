3 bakan yardımcısı görevden alındı

Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz'ın yerine ise Yasin Ayfer Erkoç görevlendirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alınıp yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atandı.

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