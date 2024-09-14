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İlk yardımda doğru bilinen yanlışlar

İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Abdurrahman Kavuncu, ilk yardımın doğru uygulanmasının hayat kurtarıcı olduğunu, bu alanda doğru bilinen birçok yanlış uygulamanın bulunduğunu söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2024 13:06, Son Güncelleme : 14 Eylül 2024 13:06
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İlk yardımda doğru bilinen yanlışlar

Kavuncu, "Dünya İlk Yardım Günü" kapsamında yaptığı açıklamada, ilk yardımın temel amacının bir sağlık sorunu yaşayan kişiye profesyonel yardım gelene kadar veya hastaneye ulaşana kadar, sağlık bilgisi olmayan kişilerin verdiği ilk müdahale desteği olduğunu söyledi.

Vatandaşların ilk yardımı bilmesinin hastaya zaman kazandırdığını ve hayat kurtarıcı olduğunu dile getiren Kavuncu, bu nedenle ilk yardım bilgisinin geniş kitleler tarafından öğrenilmesi gerektiğini belirtti.

Özellikle acil durumlarda ilk yardımın hayati rol oynadığına dikkati çeken Kavuncu, "Trafik kazası geçiren bir kişi travma almışsa, nefes alamıyorsa ve bu kişinin hayatını tehdit eden bir durum varsa suni solunum öğrenmiş birisi yanında olsa sağlık personeli geleni kadar kişiyi hayatta tutabilir. Bu nedenle ilk yardım çok önemli." dedi.

"Yanık bölgesine salça süren bile olabiliyor"

Dr. Kavuncu, ilk yardım konusunda doğru bilinen yanlışların bulunduğunu, bunun kişinin zarar görmesine neden olduğunu anlattı.

Özellikle yanık tedavisinde sıkça yapılan hatalar olduğuna değinen Kavuncu, "Yanık bölgesine diş macunu, salça süren bile olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Yılan ısırması ve böcek sokması durumlarında uygulanan yanlış yöntemlere de değinen Kavuncu, halk arasında yaygın olan "emip tükürmek" gibi uygulamaların kesinlikle doğru olmadığını dile getirdi.

Kavuncu, "Kişinin ateşi var. Ateşi olan kişiye soğuk uygulama yapmadan aslında başka şey yapıyorlar. Biz orada öğrettiğimiz şey soğuk uygulamayla kişinin ateşini düşürmeye çalışmak. Ama insanlar daha da ateşi yükseltici şeyler yapıyorlar, ovalıyorlar, kolonya sürüyorlar. Bunlar yanlış şeyler." bilgisini verdi.

Kanayan yere tampon yapmanın doğru bir uygulama olduğuna dikkati çeken Kavuncu, şöyle devam etti:

"Biz tersini yapıyoruz, turnike yapmaya çalışıyoruz. Bu da çok yanlış bir şey. Kanayan bölgeye turnike yaptığın zaman tamamen damarı kilitliyorsunuz ve daha aşağılara kan gitmesine engel oluyorsunuz. Sara nöbeti geçiren hastaya bir şeyler koklatılması yanlış, hasta nöbet geçiriyor. Soğan koklatanı, tokatlayanı, sarsanı gördük. Burada dilini ısırmasını, kafasını yere çarpmasını engellemek için yardımcı olmalıyız. Burnu kanayan kişilere burnumu tıkattırıp arkaya doğru hareket yaptırılması yanlış bir uygulama. Burada burnu tıkayıp öne doğru eğmek gerekiyor. Bir kişi yemek yerken boğazına bir şey kaçırırsa kişinin sırtına vurmak gibi bir hareket yapıyoruz. Sırtına vurma, yuttuğu şeyi borusuna daha fazla kaçırmasına sebep olabilir. Acil müdahalelerin eğitim almış kişiler tarafından uygulanması önemli. Vatandaşların ilk yardım konusunda daha bilinçli olması gerekiyor."

Dr. Kavuncu, ilk yardımda yanlış uygulamaların farklı sağlık sorunlarına neden olabildiğini, bunun eğitimlerinin yetişkin, çocuk ve bebek olarak üç ayrı kategoride verildiğini anlattı.

Televizyon dizilerinde ve filmlerde gösterilen ilk yardım uygulamalarının halkı yanlış yönlendirdiğine işaret eden Kavuncu, "Filmlerde ve dizilerde yanlış uygulamaları çok gördük. Mesela yılan sokmuş, zehri emip tükürüp yılan zehrini hastadan uzaklaştırmayı çok sık gördük. Bu tamamen yanlış bir şey." dedi.

Tüm vatandaşların ilk yardım eğitiminin almasının önemli olduğunu kaydeden Kavuncu, "Kişilerin ilk yardımla ilgili bir bilgileri yoksa olay yerinde hasta yakınlarının 112'yi çağırmasını istiyoruz. Vatandaşlar bilmedikleri şeyi, bildiklerini düşünerek yapmasınlar lütfen." diye konuştu.

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