Çocuklarda sağlıklı ruhsal gelişim için ekran maruziyetine dikkat edilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayşenur'un hesabını soracağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayşenur'un hesabını soracağız!
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı
İŞKUR 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi
İŞKUR 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi
İstanbullular dikkat! Bu yollar bugün ve yarın kapalı
İstanbullular dikkat! Bu yollar bugün ve yarın kapalı
IBAN'la ticarete 250 milyon lira vergi cezası
IBAN'la ticarete 250 milyon lira vergi cezası
MİT'ten İstanbul'da nokta operasyon
MİT'ten İstanbul'da nokta operasyon
Piyasalar faiz kararlarına odaklandı
Piyasalar faiz kararlarına odaklandı
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
Sigaraya yeni düzenleme: Nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı
Sigaraya yeni düzenleme: Nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı
Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi açıklaması
Mikro ihracat yapmak isteyenlere kolaylaştırıcı adım
Mikro ihracat yapmak isteyenlere kolaylaştırıcı adım
Kredi kartı borcu alarmı
Kredi kartı borcu alarmı
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
İhtiyaç sayısı bütün sektörleri solladı... 150 bin çoban aranıyor
İhtiyaç sayısı bütün sektörleri solladı... 150 bin çoban aranıyor
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor
Narin'in cinayetinin çözümüne adım adım gidiliyor
Narin'in cinayetinin çözümüne adım adım gidiliyor
KPSS Ortaöğretim yarın yapılacak
KPSS Ortaöğretim yarın yapılacak
Servislerin 'yetkili' aldatmacasına ceza yağdı
Servislerin 'yetkili' aldatmacasına ceza yağdı
Türkiye'de elektrikli araçların yüzde 80'i kaskolu
Türkiye'de elektrikli araçların yüzde 80'i kaskolu
İsrail'in katlettiği Ayşenur'un cenazesi Didim'e getirildi
İsrail'in katlettiği Ayşenur'un cenazesi Didim'e getirildi
MB anketi yayımlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
MB anketi yayımlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Silah tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü
Silah tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü
VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim'de başlıyor
VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim'de başlıyor
Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız
Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız
Narin Güran soruşturmasında tutuklananlara olay günü soruldu
Narin Güran soruşturmasında tutuklananlara olay günü soruldu
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran cinayeti soruşturması gizli' uyarısı
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran cinayeti soruşturması gizli' uyarısı
MEB, mülakat sonuçlarını açıklayacak mı?
MEB, mülakat sonuçlarını açıklayacak mı?
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı ilk aşıya onay verdi
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı ilk aşıya onay verdi
Narin'in annesi suçlamaları kabul etmedi
Narin'in annesi suçlamaları kabul etmedi
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için bugün son gün
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için bugün son gün
Ana sayfaHaberler Yaşam

Çocuklarda sağlıklı ruhsal gelişim için ekran maruziyetine dikkat edilmeli

Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Nilüfer Okumuş Aliyev, çocuklarda sağlıklı ruhsal gelişim için ekran maruziyetine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2024 13:55, Son Güncelleme : 14 Eylül 2024 13:55
Yazdır
Çocuklarda sağlıklı ruhsal gelişim için ekran maruziyetine dikkat edilmeli

Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Nilüfer Okumuş Aliyev, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin yaz tatilinde kazandıkları bazı alışkanlıklardan yavaş yavaş uzaklaştırılması gerektiğini belirtti.

Öğrencilerin, beslenme ve uyku düzenlerinin dikkatli şekilde takip edilmesinin faydalı olacağını, yaz tatili dönüşünde öğrencilerin okula yeniden adapte olabilmeleri için ailelere büyük görev düştüğünü anlatan Aliyev, "Ailelere vurgulamak istediğim şeylerden birincisi; sağlıklı çocuk kontrollerinin devamını sağlamak. Poliklinikte, okul başarısı ya da okul uyumuyla ilgili sıkıntı yaşayan çocuklarda çok sık vitamin eksikliği, kansızlık görüyoruz. İkincisi de ekran kısıtlaması çok çok önemli; internet erişimi olan cihazlardan çocukları olabildiğince uzak tutmak. İnternet erişimi olan cihazlar, çocukların kendi iradeleriyle kontrol edebilecekleri, doğruyu, yanlışı ayırt edebilecekleri platformlar olmuyor." diye konuştu.

"Çocuklarımızı ekran konusunda denetlemeli ve sıkı takip altında tutmalıyız"

Aliyev, çocuklarda ekran bağımlılığına değinerek, şöyle devam etti:

"Ekranlar gerçekten ciddi bağımlılık potansiyeli olan platformlar. Çocuklarda önemli boyutta sinir krizi, davranış sorunları varsa kesinlikle çocuk psikiyatri uzmanına başvurulması gerekiyor. O noktaya gelmeden önce de önlem almak gerekiyor. Herkesin bunu normalleştirmiş olması, zararı olmadığı anlamına gelmiyor. Artık bazı ülkeler, bunun ciddi olarak zararlarının farkında ve bu konuda yasalar çıkarıyor. Yakın zamanda ülkemizde de bazı online oyunlar yasaklandı. Eminim bu konuda daha atılımlar yapılacaktır. Ancak bunları beklemeden kendimiz, çocuklarımızı ekran konusunda denetlemeli ve sıkı takip altında tutmalıyız."

Ekran süresinin belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Aliyev, "Bu hayatımızı bir tık zorlaştırabilir ama uzun vadede daha yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Çocuğunuza yapabileceğiniz en büyük iyilik; onu gerçekten ekrandan uzak tutmak. Ancak bunu en başta kendimiz yapmamız gerekiyor. Eve girdiğimizden itibaren elimizde sürekli telefon varsa ve sürekli ekran başındaysak, bizi örnek aldıkları için aynı şeyi onlar da talep edecek. Öncelikle bu konuda çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor."ifadelerini kullandı.

Aliyev, uygulamalar ve videolar arasındaki hızlı geçişlerin çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu dile getirerek, "Uygulamalardaki hızlı geçişler ve çok hızlı ilerlemeler, çocukların dikkat becerisini inanılmaz bozuyor. Artık bilimsel olarak kanıtlanmış; ekran süresi arttıkça çocuklarda akademik başarıda ve ebeveynleriyle iletişim kalitesinde düşüş, kaygı bozuklukları ve depresyon gibi sorunlarda ise artış görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber