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İstanbullular dikkat! Bu yollar bugün ve yarın kapalı

İstanbul Beykoz'da Tour Of İstanbul bisiklet yarışının ikinci etabı için 08.00 itibarıyla birçok yol ulaşıma kapatıldı. İki gün sürecek program nedeniyle yarın ise Fatih, Eyüpsultan, Beyoğlu, Beşiktaş'ta bazı yollar kapanacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Eylül 2024 14:05, Son Güncelleme : 14 Eylül 2024 14:06
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İstanbullular dikkat! Bu yollar bugün ve yarın kapalı

İstanbul Beykoz'da Tour Of İstanbul bisiklet yarışının ikinci etabı için 08.00 itibarıyla birçok yol ulaşıma kapatıldı. İki gün sürecek program nedeniyle yarın ise Fatih, Eyüpsultan, Beyoğlu, Beşiktaş'ta bazı yollar kapanacak.

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