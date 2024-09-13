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Android cep telefonları ile iOS cep telefonları arasındaki farklar

Android ve iOS işletim sistemleri sunulan işletim sistemleri arasında yer almaktadır. Bu işletim sistemlerinin her verildiği birçok cep telefonu modeli bulunmaktadır. iOS işletim sistemine sahip olan cep telefonu modelleri Apple markası tarafından üretilmektedir.

Kaynak : MN Medya
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Android cep telefonları ile iOS cep telefonları arasındaki farklar

İ L A N D I R

Android ve iOS işletim sistemleri arasında birçok fark bulunur. iPhone 16 başta olmak üzere zaman içerisinde iOS işletim sistemleri ile birlikte üretilen cihazlarda çeşitli özelliklere yer verilmektedir. Android işletim sistemine sahip olan cihazlar da Xiaomi markası başta olmak üzere Samsung gibi birçok marka tarafından üretilmektedir. Cihazlar arasında bulunan temel farklılıklar kullanıcıların bilgisine sunulur. İOS işletim sisteminde izinlere yer verilmez. Android işletim sistemi kullanıcılar tarafından oldukça kolay bir şekilde özelleştirilebilir. Android işletim sistemini Samsung, Xiaomi gibi farklı üreticiler de kullandığı için ucuz fiyatlı telefonlarda kalite problemlerine yol açabilir. iOS işletim sistemi ise yalnızca Apple marka cep telefonu modellerinde kullanıldığı için ve sık sık kontrol edilmesi sebebiyle kalite sorunu neredeyse hiç bulunmaz. Android cep telefonu modellerinde Android uygulamaları Google Play Store üzerinden alınır. iOS işletim sistemindeki uygulamalar ise App Store üzerinden alınır. iOS işletim sistemine sahip olan cihazların hızı her zaman stabil kalırken, Android cep telefonu modellerinde zamanla hız kayıpları meydana gelir. Birbirinden farklı şekillerde kullanım performansı sunan işletim sistemleri, ihtiyaç doğrultusunda hareket etmeyi mümkün hale gelir.

Cep Telefonu Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Cep telefonu satın alırken dikkat edilmesi gereken birçok özellik vardır. Ancak genel özellikler doğrultusunda ihtiyaçlara yönelik uygun cihazın belirlenmesi pratik bir hal alabilir. Cep telefonu satın alırken dikkat edilmesi gereken çeşitli özelliklere göz atabilirsiniz.

- İşletim sistemleri cep telefonu satın alırken dikkat edilmesi gereken ilk özelliklerden biridir. Android işletim sisteminin performanslı bir şekilde çalıştığı modellerden biri olan Xiaomi Poco F7, işlevsel bir kullanımı da beraberinde getiren cihazlar arasında yer alır. iOS işletim sisteminin yer verildiği iPhone modellerinin her biri ise yüksek performans özellikleri ile dikkatleri üzerine toplar.

-Cihazlarda kullanılan işlemcilere de satın alırken dikkat edilmesi gerekmektedir. Farklı işlemci modelleri cihazların performanslarını doğrudan bir şekilde belirlemektedir. Aynı zamanda işlemcide yer alan çekirdek sayısı da performansa etki eder.

-Depolama kapasitesi de cep telefonu satın alırken dikkat edilmesi gereken özellikler arasında bulunur. 64 GB depolama kapasitesinden 1 TB depolama kapasitesine kadar birçok seçenek bulunmaktadır. Farklı depolama kapasiteleri telefon seçiminde belirleyici bir görev görür.

- Kamera özellikleri cep telefonu seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken özellikler arasında bulunur. Kameradan beklenen özellikler doğrultusunda farklı model seçenekleri içerisinden esnek bir şekilde seçim yapılması mümkündür.

Cep Telefonu Fiyatlarını İşletim Sistemleri Etkiler mi?

Cep telefonu fiyatlarının işletim sistemi doğrultusunda etkilenip etkilenmediği birçok kullanıcı tarafından merak edilmektedir. Bu cihazların fiyatlarının belirlenmesinde birçok ana neden bulunmaktadır. Marka, telefonun özellikleri, depolama kapasitesi, kamera kalitesi, ekran boyutu, tasarım gibi birçok özellik cep telefonu modellerinin fiyatını etkilemektedir. Bu doğrultuda cihazlarda yer verilen işletim sistemleri de cep telefonlarının fiyatlarına etki eder. Cihazlar arasında seçim yaparken ihtiyaç duyulan özelliklerin doğru bir şekilde belirlenmesi, hem bütçe yönetimini doğru bir şekilde yapmayı sağlar hem de ihtiyaçların karşılanmasına imkan verir. Fiyat araştırması yaparken de özellik ve fiyat karşılaştırması için Cimri rehberliğine güvenebilirsiniz. Cimri ile işletim sisteminden farklı özelliklere kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünlerin fiyatlarını birbirleri ile karşılaştırabilirsiniz.

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