Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Uzunköprü/Edirne sınır hattında görev yapan hudut birliklerimiz, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Şahıslar İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi." denildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net