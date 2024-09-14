Galatasaray'da olağan genel kurul tarihi açıklandı
Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısının 5 Ekim Cumartesi günü yapılacağı açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2024 15:30, Son Güncelleme : 14 Eylül 2024 15:31
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul toplantısı, 5 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek.
Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 12 Ekim Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.