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Türkiye Narin'e ağlıyor: Kabrine oyuncaklar bırakıldı

Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarına, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretler sürüyor. Ziyaretçiler, mezarı ziyaret edip oyuncak ya da çiçek bırakıyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Eylül 2024 16:40, Son Güncelleme : 14 Eylül 2024 16:39
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Türkiye Narin'e ağlıyor: Kabrine oyuncaklar bırakıldı

Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın defnedildiği Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarına ziyaretler sürüyor.

Başta kent merkezi olmak üzere Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Elazığ ilinden gelen birçok kişi, Narin'in mezarında dua edip oyuncak ya da çiçek bırakıyor.

Bazı ziyaretçiler de mezara yazdıkları notu ya da okul çantasını koyuyor.

"ALLAH, NARİN'İN HAKKINI BIRAKMASIN"

Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelerek Narin Güran'ın mezarı başında dua eden Şindar Meşe de "Nusaybin'den Narin kızımız için buraya geldik. Onun durumuna çok üzüldük. Ben de bir anneyim, evlat acısı çok zor. Allah kimseyi evladı ile sınamasın." diye konuştu.

Bismil ilçesinden bir grup arkadaşıyla gelen Metin Çağlın ise "Bismil ilçesinden geldim. Duyduk, gerçekten çok üzüldük. İnşallah bir an önce bu olaylar çözülür. Allah, Narin'in hakkını bırakmasın. Küçücük bir çocuktu." dedi.

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