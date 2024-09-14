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Bakan Fidan, şehit Ezgi Eygi'nin cenaze törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Eylül 2024 16:52, Son Güncelleme : 14 Eylül 2024 17:08
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Bakan Fidan, şehit Ezgi Eygi'nin cenaze törenine katıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katılan Dışişleri BakanıHakan Fidan, X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Fidan, İsrail askerleri tarafından "kasıtlı biçimde hedef alınan" ve öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'yi Hakk'a uğurladıklarını belirtti.

Eygi'ye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileyen Fidan, "Bu insanlık dışı saldırının faillerinin adalet önünde hesap vermesi için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.

Fidan, "İşlerine gelen her fırsatta insan hakları havarisi kesilenlerin iki yüzlü sessizliği tarihe kara bir leke olarak geçecek; on binlerce Filistinli ve onlara destek veren Ayşenurların haklı mücadelesi, adaletin er ya da geç yerini bulacağına inananlar tarafından minnetle hatırlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi şehit etmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayşenur'un hesabını soracağız!

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Bakan Fidan'ın Şehit Ayşenur Ezgi Eygi için X hesabından paylaştığı taziye mesajı şu şekilde

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