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Bingöl'de yaylada oluşan çöküntüde inceleme yapıldı

Bingöl'deki yaylada tedirginlik yaratan çöküntü sonrası bölgede inceleme yapıldı. Uzmanlar; bölgede lokal bir çöküntü olduğunu, çöküntünün de tehlike arz etmediğini söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Eylül 2024 17:50, Son Güncelleme : 14 Eylül 2024 17:52
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Bingöl'de yaylada oluşan çöküntüde inceleme yapıldı

Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyündeki bir yaylada çöküntü oluştu. İhbar sonrası Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Ekipte yer alan Doç. Dr. Fatma Esen, sahanın eski bir göl tabanı olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Arkadaşlarımızla beraber bir arazi çalışması için geldik. Sahada yaptığımız gözlemlere değinecek olursak, sahanın bir eski bir göl tabanı olduğu kanaatindeyiz. Tabii bu yakın bir zaman için söylenecek bir söylem değil, belki binlerce yıl geçmişi olan bir göl olduğu kanaatindeyiz. Sahada biriken siltli malzeme, zaman içerisinde yer altı suyunun etkisiyle çökmüş durumda" dedi.

"Obruk görünümlü ama obruk değil"

Çöküntünün tehlike oluşturmadığını belirten Doç. Dr. Esen, "Bu malzeme yer altı suyunun etkisiyle çökmüş, lokal bir çöküntü görünümünde. Obruk görünümlü ama obruk değil. Bunun tehlike arz eden bir durum oluşturduğunu düşünmüyoruz. Sadece bu alanda oluşmuş bir çökme olduğu kanaatindeyiz. Vatandaşlarımız için de bir tehlike arz etmiyor. Islah çalışması yürütülmesi, kapatılması ya da drenajın açılarak ana hatta bağlanması lazım. Bu şekilde vatandaşlarımız için bir tehlike oluşturmayacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.

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