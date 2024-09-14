Altun: Ayşenur'un şehit edilmesi, İsrail'in cezasız kalan hareketlerinin son örneği

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail askerlerinin Filistin'de barışçıl bir gösteri sırasında şehit ettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili ingilizce mesaj paylaştı.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyen Altun, "Türk hükümeti olarak sorumluların adalet önüne çıkarılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Ayşenur'un İsrail işgalini ifşa etmek ve bu işgale direnmek için kendi hayatını riske atan cesur bir kişi olduğunun altını çizdi. "İsrail, Filistin halkına uyguladığı acımasız işgale karşı sesini yükseltenleri susturmak için Ayşenur'u hedef aldı" ifadelerini kullandı.

İsrail'in önce yalan bilgiler verdiğini daha sonra ise suçunu kabul ettiği halde soruşturmayı yürütmeyi reddettiklerini vurguladı.

"İsrail'in hesap verme zamanı çoktan gelmiştir"

İletişim Başkanı Altun, "Hükümetimiz halihazırda bir soruşturma başlattı. Aynı zamanda uluslararası bir soruşturma çağrısında da bulunuyoruz" dedi.

Altun paylaşımında, "Ayşenur'un şehit edilmesi, İsrail'in cezasız kalan hareketlerinin en son örneğidir. İsrail'in hesap verme zamanı çoktan gelmiştir" ifadelerine yer verdi.