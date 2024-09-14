Kooperatiflere 13,6 milyon TL'lik destek

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı ikinci çağrı döneminde 34 ilde 63 kooperatifin 69 projesi hibe desteği için uygun görüldü.

Açıklamada, projelerin makine ve ekipman alımı ile nitelikli personel istihdamı konularını içerdiği belirtildi.

Projelerin toplam tutarının 17 milyon 686 bin lira, hibe edilen tutarın ise 13 milyon 619 bin lira olduğu ifade edildi.

Hibe desteği kooperatiflerin sunmuş oldukları projelerin üretim ve istihdama katkıları, sektörleri ve bulundukları iller gibi kriterler üzerinden belirlendi.

Böylece bakanlık tarafından yıl genelinde 55 ilde 147 kooperatifin 166 projesi için 34 milyon 204 bin lira hibe desteği verildi.