Samsun'da narkotik operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2024 23:00, Son Güncelleme : 14 Eylül 2024 22:51
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.
Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 783 sentetik ecza hapı, 93,36 gram sentetik uyuşturucu, 66,18 gram esrar, 3 hassas terazi, esrarlı sigara, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.