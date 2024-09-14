Samsun'da narkotik operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net