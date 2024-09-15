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İcra gönderen ev sahibinin cinsel organını kesti

Yalova'da kiracı Adnan S. (50), tahliye için evine icra memurları gönderen mülk sahibi K.A.'nın (69) cinsel organını kesti. Ev sahibi tedaviye alınırken, kiracı ise tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 07:34, Son Güncelleme : 15 Eylül 2024 07:35
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İcra gönderen ev sahibinin cinsel organını kesti

Olay, dün akşam saatlerinde Dere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adnan S., aynı binada oturan ve evine tahliye için icra memurları gönderen mülk sahibi K.A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Adnan S. ev sahibi K.A.'yı önce yumrukladı, ardından elindeki bıçakla cinsel organını kesti. K.A. kanlar içerisinde kalırken, olay yerinden ayrılan Adnan S., daha sonra polise giderek teslim oldu.

K.A. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kiracı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ELİMDE BULUNAN BIÇAKLA CİNSEL ORGANINI KESTİM'

Ev sahibinin cinsel organını kestikten sonra teslim olan Adnan S., polise verdiği ifadede, "K.A. ev sahibim olur. Ben bahçe katında ikamet ederim, K.A. 2 üst katımda ikamet eder. K.A. tahliye olmam için önceki tarihte icra yoluna başvurmuş ve tahliyemiz kesinleşmişti. Kesinleşmeden sonra kendisi ile kira konusunu konuştuk, icrayı uygulamayacağını, icrayı kaldıracağını söyledi. Yaklaşık 1 yıldan fazla süredir sorunsuz otururum. Bugün eşim beni arayarak, 'İcra memurları geldi. Evden çıkartacaklarmış bizi' dedi. Ben eve gittiğimde memurlar evden ayrılmıştı. Evde bulunurken eşim televizyonun kablosunu kırmış, ben de tadilat yapmak için kırmızı siyah renkli sapı olan bıçak ile televizyon kablosunu tamir ediyordum. Evim zemin katta olduğundan ve bahçeyi gördüğünden orada bahçede uğraşan ev sahibim K.A.'yı gördüm. İkametimin kapı ağzına çıktım, o da yanıma geldi. K.A.'ya 'Biz zaten anlaşmıştık, bu icra nereden çıktı' dedim. K.A. bana küfretti. Bunun üzerine bir anda K.A.'ya bir kez yumrukla vurdum. K.A. yakamı tuttu. Elimle onu itekledim, boştaki elimle onun bol olan pantolonunu biraz aşağı ve öne doğru çektim. Diğer elimdeki bıçakla kemer bölgesinden aşağı doğru kıyafetlerini kestim. Sonra boştaki elimle cinsel organını tuttum. Elimdeki bıçakla da cinsel organını kestim. Bu bıçakla bilerek isteyerek K.A.'nın yanına gelmedim. İş yaptığımdan elimde unutmuşum. Böyle bir olayın planını yapmadım, bana hakaret edince aniden bu olay gerçekleşti. Bu cinsel organının parçasını ne yaptığımı tam olarak hatırlamıyorum. Ancak ağzına sokmak istediğimi biliyorum. Ağzı kapalı olduğundan böyle bir şey yapmam mümkün olmadı. Olay biter bitmez K.A.'yı orada bırakarak hemen elimdeki bıçakla polis merkezine gelerek teslim oldum. Olay bu şekilde olmuştur, harici bir suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

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