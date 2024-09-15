Kaçan şüphelinin ateş ettiği polis memuru yaralandı

Yaya olarak kaçmak isteyen şüpheli, yanında bulunan silahla polislere ateş açtı. 32 yaşındaki Polis memuru Murat Can Güleç bacağından yaralandı. Kaçmaya devam eden Ahmet D., ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

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