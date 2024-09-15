Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'de ilk maçına çıktı
Brighton'ın Ipswich Town ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada sonradan oyuna giren Ferdi Kadıoğlu, ilk Premier Lig maçına çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 07:49, Son Güncelleme : 15 Eylül 2024 07:50
Premier Lig'in 4. haftasında Brighton ve Ipswich Town, Amex Stadyumu'nda karşılaştı.
Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Brighton puanını 8 yaparken, Ipswich ise 2 yaptı.
FERDİ KADIOĞLU İLK MAÇINA ÇIKTI
Sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu ilk maç kadrosunda yer aldı.
Milli futbolcu, 68. dakikada Hinshelwood'un yerine oyuna girdi. Ferdi Kadıoğlu ilk Premier Lig maçına Ipswich Town karşısında çıkmış oldu.
Maçta 22 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu, 26 kez topla buluştu. Kadıoğlu, %83 oranında isabetle pas verdi.