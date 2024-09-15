Okulda kalp krizi geçiren çocuk toprağa verildi
Okulda kalp krizi geçiren çocuk toprağa verildi
Yurt genelinde 2 milyon 667 bin 955 araç denetlendi
Yurt genelinde 2 milyon 667 bin 955 araç denetlendi
Mahkeme de kabul etti: Asılsız ihbarlarla Narin davası sekteye uğratıldı
Mahkeme de kabul etti: Asılsız ihbarlarla Narin davası sekteye uğratıldı
Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama
Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama
2 milyona yakın aday KPSS ortaöğretim sınavı için bugün ter dökecek
2 milyona yakın aday KPSS ortaöğretim sınavı için bugün ter dökecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
Kooperatiflere 13,6 milyon TL'lik destek
Kooperatiflere 13,6 milyon TL'lik destek
Narin'in okulundaki arkadaşlarına ve öğretmenlerine psikososyal destek
Narin'in okulundaki arkadaşlarına ve öğretmenlerine psikososyal destek
Kömürhan Köprüsü, dünyanın en iyisi oldu
Kömürhan Köprüsü, dünyanın en iyisi oldu
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı
İŞKUR 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi
İŞKUR 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi
İstanbullular dikkat! Bu yollar bugün ve yarın kapalı
İstanbullular dikkat! Bu yollar bugün ve yarın kapalı
IBAN'la ticarete 250 milyon lira vergi cezası
IBAN'la ticarete 250 milyon lira vergi cezası
MİT'ten İstanbul'da nokta operasyon
MİT'ten İstanbul'da nokta operasyon
Piyasalar faiz kararlarına odaklandı
Piyasalar faiz kararlarına odaklandı
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
Sigaraya yeni düzenleme: Nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı
Sigaraya yeni düzenleme: Nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı
Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi açıklaması
Mikro ihracat yapmak isteyenlere kolaylaştırıcı adım
Mikro ihracat yapmak isteyenlere kolaylaştırıcı adım
Kredi kartı borcu alarmı
Kredi kartı borcu alarmı
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
İhtiyaç sayısı bütün sektörleri solladı... 150 bin çoban aranıyor
İhtiyaç sayısı bütün sektörleri solladı... 150 bin çoban aranıyor
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor
Narin'in cinayetinin çözümüne adım adım gidiliyor
Narin'in cinayetinin çözümüne adım adım gidiliyor
KPSS Ortaöğretim yarın yapılacak
KPSS Ortaöğretim yarın yapılacak
Servislerin 'yetkili' aldatmacasına ceza yağdı
Servislerin 'yetkili' aldatmacasına ceza yağdı
Türkiye'de elektrikli araçların yüzde 80'i kaskolu
Türkiye'de elektrikli araçların yüzde 80'i kaskolu
İsrail'in katlettiği Ayşenur'un cenazesi Didim'e getirildi
İsrail'in katlettiği Ayşenur'un cenazesi Didim'e getirildi
MB anketi yayımlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
MB anketi yayımlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Silah tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü
Silah tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü
Ana sayfaHaberler

Yurt genelinde 2 milyon 667 bin 955 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 5-12 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 667 bin 955 aracın denetlendiğini, toplam 475 bin 427 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 08:41, Son Güncelleme : 15 Eylül 2024 08:54
Yazdır
Yurt genelinde 2 milyon 667 bin 955 araç denetlendi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 5-12 Eylül'de 2 milyon 667 bin 955 aracın denetlendiğini, 475 bin 427 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

Bu kapsamda, 2 milyon 667 bin 955 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 265 sürücüye işlem yapıldığı bilgisini verdi.

Hız ihlalinde bulunan 124 bin 336, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 263, emniyet kemeri kullanmayan 19 bin 161, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 742, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 188 olmak üzere diğerleriyle birlikte toplam 475 bin 427 sürücüye işlem yapıldığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"2024-2025 Eğitim Öğretim yılı başladı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde okullarına ulaştırılmasında okul servis araçlarına ve şoförlerine yönelik denetim faaliyetlerimiz ülke genelinde polis ve jandarma birimlerimizce yoğunlaştırılmıştır. Okul servis araçlarında çocuklarımız ile yardımcı personel ve şoförlerin emniyet kemeri takmaları yasal bir zorunluluktur."

Paylaşımında trafik denetimlerine ilişkin görüntülere de yer veren İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım okul servis araçlarında da emniyet kemeri takmayı ve çocuklarımıza taktırmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber