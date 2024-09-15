Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı'nın sınırları yeniden belirlendi

Kararda, alanın yeni sınırlarını gösterir harita ile koordinatları da yer aldı.

Buna göre, Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırları içinde bulunan Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı sınırlarının yeniden belirlenmesine Milli Parklar Kanunu gereğince karar verildi.

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