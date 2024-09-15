TEM'de 8 araç birbirine girdi: 2 ölü, 4 yaralı
İstanbul'un Bağcılar ilçesi TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde 8 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 09:27, Son Güncelleme : 15 Eylül 2024 10:15
Otoyolun İSTOÇ mevkii Ankara istikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki 3 şerit kapatılırken trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.
Ekiplerin araçları kaldırma çalışması sürüyor.