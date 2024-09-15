TEM'de 8 araç birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde 8 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 09:27, Son Güncelleme : 15 Eylül 2024 09:30
TEM İSTOÇ mevkiinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı öğrenilen ve orta şeritte meydana gelen kaza nedeniyle üç şerit trafiğe kapatıldı.
Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.