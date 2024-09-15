TEM'de 8 araç birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı

TEM İSTOÇ mevkiinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı öğrenilen ve orta şeritte meydana gelen kaza nedeniyle üç şerit trafiğe kapatıldı.

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