AK Parti'nin Türkiye buluşmaları sona erdi: İlk rapor Erdoğan'a sunulacak

AK Parti'nin kadroları, bakanlar ve milletvekilleri, 2025 yılında yapılacak olan 8. Olağan Kongre'ye zemin oluşturacak buluşmaların ilk kısmını bugün tamamlanıyor. İlk 10 günde gerçekleştirilen programlarda 15 il ziyaret edildi. Türkiye Buluşmaları kapsamında milletvekili, bakan ve MKYK üyelerinin katılımıyla 81 ili kapsayan etkinliklerin ilk hafta raporu, yarın gerçekleştirilmesi beklenen MYK toplantısında parti kurmayları tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarılacak. Türkiye Buluşmaları'nın ilk etabı, 6 Eylül'de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Tekirdağ ilini ziyareti ile başlamıştı.

TALEP VE SIKINTILAR NOT EDİLDİ

İlk 10 gün içerisinde Tekirdağ, Siirt, Osmaniye, Çorum, Niğde, Ordu, Şanlıurfa, Kastamonu, Muş, Van, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Edirne ve Bursa'da esnaflar, meslek grupları, STK'lar ile bir araya geldi. Bu illerde şehrin problemleri, vatandaşların karşılaştıkları sıkıntılar ve şehrin çehresini değiştirecek yatırımlardaki son aşamalar hakkında ilk ağızdan bilgiler alınıp, talepler not edildi.

İLK ETAP RAPORU ERDOĞAN'A SUNULACAK

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın, Bursa'daki programı ile noktalanacak olan ilk etap 10 gün sürdü ve 15 il ziyaret edildi. 81 ili kapsayan çalışma, ay sonu itibari ile tamamlanacak. "Türkiye Buluşmaları" kapsamında milletvekili, bakan ve MKYK üyelerinin katılımıyla ilk etap raporu, pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen MYK toplantısında parti kurmayları tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarılacak.

Bakanlıklarda bayrak değişimi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakan yardımcılıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alınarak, Bakan Yardımcılığı'na Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atandı. Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi görevden alınarak yerine Musa Heybet getirildi. Sağlık Bakanı Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz görevden alındı ve Bakan Yardımcılığı'na Yasin Ayfer Erkoç'un ataması yapıldı. Ayrıca Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu görevden alınarak yerine Erhan Karakaya atandı. Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne de Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay getirildi.

Resul Ekrem Şahan