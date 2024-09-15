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Türkiye'deki koruyucu aile uygulamaları dünyaya anlatılacak

Koruyucu Aile Hizmet Modeli'nin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen "Gönül Elçileri" projesi, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenecek yan etkinlikle dünyaya anlatılacak.Emine Erdoğan'ın himayelerinde, UNICEF Genel Merkezi'nde, "Bir Denizyıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet" başlığıyla düzenlenecek etkinlikte, koruyucu aile konusunda küresel anlamda seferberlik çağrısı da yapılacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 17:11, Son Güncelleme : 15 Eylül 2024 17:12
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Türkiye'deki koruyucu aile uygulamaları dünyaya anlatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen "Gönül Elçileri" projesi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında düzenlenecek üst düzey yan etkinlikle anlatılacak.

Edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu sene New York'ta 22 Eylül'de başlayacak BM 79'uncu Genel Kurulu kapsamında, tarihinde ikinci kez bir yan etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul görüşmeleri kapsamında daha önce "sosyal refahın adil paylaşımı" temalı yan etkinlik yapan Bakanlığın bu sene düzenleyeceği üst düzey yan etkinliğin teması, Koruyucu Aile Hizmet Modeli'nin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen "Gönül Elçileri" projesi olacak.

Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ev sahipliğinde ve Emine Erdoğan'ın himayelerinde, UNICEF Genel Merkezi'nde, "Bir Denizyıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet" başlığıyla yan etkinlik düzenlenecek.

Türkiye'nin koruyucu aile hizmet modelinin, diğer ülkelerin cumhurbaşkanı eşlerine, bakanlarına, BM'nin ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yetkililerine aktarılacağı etkinlikte, koruyucu aile konusunda küresel anlamda seferberlik çağrısı da yapılacak.

Koruyucu aile hizmetinin, sağlıklı toplumun devamına etkisi üzerinde durulacak etkinlikte, Türkiye'de başarıyla yürütülen koruyucu aile modeli ve uygulamalarına yönelik bilgi ve tecrübeler paylaşılacak.

- Gönül Elçileri Projesi

Koruyucu Aile Hizmet Modeli'nin yaygınlaştırılması için 2012'de hayata geçirilen Gönül Elçileri Projesi ile devlet ve ailelerin el ele çalışması, aile bakımından yoksun çocukların yetiştirilme sorumluluğunun paylaşılmasıyla her çocuğa sevgi dolu bir yuvanın verilmesi hedefleniyor.

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