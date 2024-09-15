Tapu dairesinde dublörlü satış oyunu!

İlanı gören iş insanı B.A. (42) arsayı satın almak istedi. Dolandırıcılar, şüphe çekmemek için arsayı satın almak isteyen B.A.'ya, arsa sahibi olarak Zekeriyaköy'de oturan bir iş insanının ismini verdiler. Bu sırada, bir dublör aracılığıyla Zekeriyaköy'de oturan iş insanı M.B. adına, onun daha önce hiç hesabı bulunmayan bir bankaya gidip hesap açtılar. Bankada önceden hesabı olmadığı için fotoğraf kaydı da yoktu. Kendisine M.B. diyen dublör, gidip hesabı açtırdı.

MEMUR İMZADAN ŞÜPHELENDİ

Arsayı satın almak isteyen B.A. ve dolandırıcı dublörler, 10 Eylül'de Başakşehir'deki bir tapu dairesinde buluştu. Satış işlemleri sırasında, tapu memuru imzalardan birinden şüphelendi ve durumu hemen polise bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri hem arsanın gerçek sahibine hem de adına banka hesabı açılan iş insanına ulaştı. İşlemler durdurulacaktı, ancak adına dublör ile banka hesabı açılan Zekeriyaköy'deki iş insanı M.B., kendisini arayan polislere bir türlü inanmadı. Dolandırıcılık Büro Polisi, çareyi resmi kıyafetlerini giyerek iş insanının evine gitmekte buldu. İkna edilen M.B.'nin adına açılan hesap kapatıldı.

Arsayı satın almak isterken dublörler tarafından 1.5 milyon lira dolandırılan iş insanı B.A., Dolandırıcılık Büro sayesinde parasını geri aldı. Adına sahte kimlik düzenlenerek arsası satılmak istenen A.D.'nin ise olaydan haberi olmadığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince iki dublör, Muharrem Ç. (50) ve Ali G. (41) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.