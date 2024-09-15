MÜSİAD Başkanı Asmalı: Göç aslında bir sorun değil

Okul çağındaki çocuklarda 'ekran süresi' uyarısı
Okul çağındaki çocuklarda 'ekran süresi' uyarısı
KPSS Ortaöğretim başladı
KPSS Ortaöğretim başladı
'1 liralık daire' ilanına ceza
'1 liralık daire' ilanına ceza
TEM'de 8 araç birbirine girdi: 2 ölü, 4 yaralı
TEM'de 8 araç birbirine girdi: 2 ölü, 4 yaralı
Ankara metrosunda görme engellilere hırsızlık tuzağı
Ankara metrosunda görme engellilere hırsızlık tuzağı
Okulda kalp krizi geçiren çocuk toprağa verildi
Okulda kalp krizi geçiren çocuk toprağa verildi
Yurt genelinde 2 milyon 667 bin 955 araç denetlendi
Yurt genelinde 2 milyon 667 bin 955 araç denetlendi
Mahkeme de kabul etti: Asılsız ihbarlarla Narin davası sekteye uğratıldı
Mahkeme de kabul etti: Asılsız ihbarlarla Narin davası sekteye uğratıldı
Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama
Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama
2 milyona yakın aday KPSS ortaöğretim sınavı için bugün ter dökecek
2 milyona yakın aday KPSS ortaöğretim sınavı için bugün ter dökecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
Kooperatiflere 13,6 milyon TL'lik destek
Kooperatiflere 13,6 milyon TL'lik destek
Narin'in okulundaki arkadaşlarına ve öğretmenlerine psikososyal destek
Narin'in okulundaki arkadaşlarına ve öğretmenlerine psikososyal destek
Kömürhan Köprüsü, dünyanın en iyisi oldu
Kömürhan Köprüsü, dünyanın en iyisi oldu
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı
İŞKUR 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi
İŞKUR 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi
İstanbullular dikkat! Bu yollar bugün ve yarın kapalı
İstanbullular dikkat! Bu yollar bugün ve yarın kapalı
IBAN'la ticarete 250 milyon lira vergi cezası
IBAN'la ticarete 250 milyon lira vergi cezası
MİT'ten İstanbul'da nokta operasyon
MİT'ten İstanbul'da nokta operasyon
Piyasalar faiz kararlarına odaklandı
Piyasalar faiz kararlarına odaklandı
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
Sigaraya yeni düzenleme: Nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı
Sigaraya yeni düzenleme: Nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı
Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi açıklaması
Mikro ihracat yapmak isteyenlere kolaylaştırıcı adım
Mikro ihracat yapmak isteyenlere kolaylaştırıcı adım
Kredi kartı borcu alarmı
Kredi kartı borcu alarmı
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
İhtiyaç sayısı bütün sektörleri solladı... 150 bin çoban aranıyor
İhtiyaç sayısı bütün sektörleri solladı... 150 bin çoban aranıyor
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor
Narin'in cinayetinin çözümüne adım adım gidiliyor
Narin'in cinayetinin çözümüne adım adım gidiliyor
KPSS Ortaöğretim yarın yapılacak
KPSS Ortaöğretim yarın yapılacak
Ana sayfaHaberler

MÜSİAD Başkanı Asmalı: Göç aslında bir sorun değil

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, göçün artık bir problem kaynağı gibi gözükmesinin ötesinde, sürecin doğru yönetilerek ülke için kazanımlar ortaya konulması gereken bir konu olduğunu söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 11:16, Son Güncelleme : 15 Eylül 2024 11:17
Yazdır
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Göç aslında bir sorun değil

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) yapılan açıklamaya göre, derneğin 109. Genel İdare Kurulu, İstanbul'da MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da MÜSİAD'ın, güncellenmiş haliyle yeniden açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) atıfta bulunarak, "MÜSİAD, her zaman verimli ve öncü çalışmalara imza atmıştır. MÜSİAD ailesi, her gün bir önceki günden daha fazla çalışan, daha fazla değer üreten ve ülkemiz için katma değer sağlayan bir bakışa sahiptir." değerlendirmesini yaptı.

"Yakında MÜSİAD olarak 'Türkiye Göç Raporu' isimli bir rapor yayımlayacağız"

Asmalı, şöyle devam etti:

"İşte bu yüzden de MÜSİAD, ülkemizdeki en verimli ve en çalışkan iş dünyası kuruluşudur. Yerli ve milli bir vizyona sahip olan MÜSİAD üyelerinin, ülkemiz ve milletimiz için öncelikle katma değer üretme sevdası bu yüzdendir. Başta ekonomi olmak üzere, hükümetimizin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna katkı sunan ve bunu güçlendiren çalışmalar yapma ihtiyacı bu yüzdendir. Tam bu noktada, geçtiğimiz günlerde açıklanan Orta Vadeli Programımızın da "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna ekonomik anlamda katkı sunmasını temenni ediyorum. Yakında MÜSİAD olarak 'Türkiye Göç Raporu' isimli bir rapor yayımlayacağız. Göç, aslında bir sorun değil, iyi yönetilmesi gereken bir süreçtir."

Asmalı, göçün artık bir problem kaynağı gibi gözükmesinin ötesinde, sürecin doğru yönetilerek ülke için kazanımlar ortaya konulması gereken bir konu olduğunu söyledi.

"Göçü Anlamak ve Yönetmek" alt başlığı ile hazırlanan 'Türkiye Göç Raporu'nun yakında kamuoyu ile paylaşılacağını bildiren Asmalı, "Önümüzdeki günlerde tanıtım toplantısı yapacağımız bu raporumuzda göç olgusunun aslında bir sorun değil, iyi yönetilmesi gereken bir süreç olduğunu dile getiriyoruz. Göç olgusunu en baştan bir sorun olarak ortaya koyduğumuzda birçok meseleyi olduğu gibi bırakmış ve çözüm getirmemiş oluyoruz. Oysa göç dediğimiz şey bir akarsu gibidir, eğer ki iyi yönetilirse herkes için bolluk ve bereket anlamına gelir. Fakat kötü yönetilirse, sel gibi olur, önüne geleni yıkar geçer. Bizler öncelikle bunun farkına varmalı ve buna göre konum almalıyız." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber