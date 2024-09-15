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Kamu Başdenetçisi Malkoç'un 'Gazze' konuşması engellenmeye çalışıldı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un, İtalya'da Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda yapacağı konuşma metninden Gazze'yle ilgili bölümün, İsrail Ombudsmanlık Kurumu temsilcileri tarafından çıkarılması istendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 12:30, Son Güncelleme : 15 Eylül 2024 12:31
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Kamu Başdenetçisi Malkoç'un 'Gazze' konuşması engellenmeye çalışıldı

ANKARA (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un, İtalya'da Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda yapacağı konuşma metninden Gazze'yle ilgili bölümün, İsrail Ombudsmanlık Kurumu temsilcileri tarafından çıkarılması istendi.

Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İtalyan Ombudsmanları Ulusal Koordinasyon Başkanı ve Lazio Ombudsmanı Marino Fardelli'nin daveti üzerine gittiği İtalya'da Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na konuşmacı olarak katıldı.

Malkoç'un, yapacağı konuşma öncesi İsrail Ombudsmanlık Kurumu temsilcileri tarafından konuşma metninden Gazze bölümünün çıkarılması istenerek konuşması engellenmeye çalışıldı.

Engellemeye rağmen konuşmasını yapan Malkoç, ombudsmanların insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması için çalıştığını, Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine kayıtsız kalamayacaklarını, İsrail'in kadın, çocuk demeden masum sivillerin, ibadethanelerin, hastanelerin, okulların bombalamasının vicdanları yaraladığını belirtti.

Gazze'nin tüm insanlığın meselesi olduğunu, özellikle böyle uluslararası toplantılarda devamlı gündeme getirilmesi gerektiğine dikkati çeken Malkoç, barışın olmadığı her yerde ağlayan çocukların haykırışlarını duyduklarını söyledi.

Malkoç, Gazze'deki katliamlarda 42 bin masum sivilin öldüğünü, ölenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu ve Gazze'nin çocuk mezarlığına dönüştüğünü vurguladı.

"Başta Gazze olmak üzere Filistin'de yaşanan insanlık dramını 'Gazze: İnsanlığın Büyük Felaketi' özel raporu ile insan hakları açısından uluslararası toplumun dikkatine sunduk" diyen Malkoç, raporu, delil teşkil etmesi için Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve ayrıca tüm uluslararası kuruluşlara, ombudsmanlara gönderdiklerinin bilgisini verdi.

Malkoç, bugün Ukrayna'da, Rusya'da, Gazze'de ve barışın olmadığı her yerde ağlayan çocukların haykırışlarının duyulduğunu belirterek, barışın öneminin de en çok savaş zamanlarında anlaşıldığını ve bu yüzden de dünya barışının sağlanması adına her insanın bu konuda sorumluluğunun olduğuna dikkati çekti.

Geçmişten bugüne savaşlarda milyonlarca insanın öldüğünü söyleyen Malkoç, konuşmasında şunları kaydetti:

"Milyonlarca çocuk yetim kalmış ve aileler parçalanmıştır. Ukrayna ve Rusya savaşındaki arabuluculuk faaliyetlerimizi her daim insan hakları temelinde gayret ve özveri ile sürdürdük. Macaristan'a sığınan Ukraynalı göçmenlerle ilgili yerinde inceleme yaparak bir rapor hazırladık. Rusya ve Ukrayna ombudsmanlarını Türkiye'de buluşturarak, kadın, çocuk ve yaralılar için 'İnsani Koridor' açılması üzerine çalıştık ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya getirdik. Cumhurbaşkanımız, Rusya ve Ukrayna savaşının sona ermesi için büyük gayret gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında açtığı arabuluculuk ve barış köprüsünü biz de Ombudsmanlık Kurumu olarak insan hakları konusunda ilerletiyoruz."

- Malkoç'a "Cassino Şehri Barış Ödülü" verildi

Malkoç, İtalya'da düzenlenen "Cassino Şehri Barış Ödülü" törenine de katıldı. Barış kültürünün yaygınlaştırılmasına sürekli katkıda bulunanlara verilen ödül, bu yıl Malkoç'a verildi.

Ödül takdiminde Malkoç'un, Türkiye'de her zaman barış ve dayanışma mesajı verdiği belirtilerek, arabuluculuğun ve diyaloğun, çatışmaları çözmek ve insan haklarını korumak için en güçlü araçlar olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Malkoç'un en zor ve karmaşık durumlarda bile yaptığı çalışmaların uluslararası planda öne çıktığı ve küresel dinamikleri olumlu yönde etkilediği anlatıldı.

Ödülü alan Malkoç ise insanlık için barış, huzur ve refahın esas olduğunu vurgulayarak Cassino şehrinin 2. Dünya Savaşı'nda yaşadığı acılardan bahsederek aynı acının şu an Filistin, Gazze ve Ukrayna'da yaşandığını bildirdi,

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