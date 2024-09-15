Arda Güler'in maçına Halil Umut Meler atandı!

Meler, Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid'in Stuttgart ile oyanayacağı maçta orta hakem olarak görev alacak.

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