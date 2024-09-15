Başındaki peruğun altında uyuşturucu taşırken polise yakalandı

Şüphelilerden Mustafa A.'nın başındaki şişliği fark eden polis ekipleri, peruk kullandığını tespit etti. Mustafa A.'nın peruğunu kaldıran ekipler, 18 gram metamfetamin ele geçirdi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir markette kasiyer olarak çalışan Mustafa A. ile arkadaşı Mehmet Ferit B.'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

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