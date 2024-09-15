Narin Güran soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Narin Güran soruşturmasında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Yenge Hediye Güran'ın ifadeleri doğrultusunda Narin'in akrabası iki şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, soruşturmanın seyrini değiştirmekle suçlanıyor.
Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında bugün yeni bir gelişme yaşandı.Narin'in yengesi Hediye Güran'ın ifadesi doğrultusunda iki kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin Narin'in akrabaları İ.K. ve Ş.K olduğu öğrenildi.
Şüpheliler soruşturmanın seyrini değiştirmekle suçlanıyor.
NARİN BULUNMASIN DİYE HEDEF SAPTIRDILAR
Narin Güran cinayetiyle ilgili dün çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmıştı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gün boyunca süren yoğun arama çalışmalarında Narin'in akrabaları tarafından sistematik bir şekilde delil karartma eylemleri gerçekleştirildiği belirlenmişti.
Aile üyeleri tarafından 50'den fazla sahte ihbar yapıldığı tespit edilmişti.
ANNEDEN AĞIR VE DİŞ MODELİ ÖRNEĞİ ALINDI
Soruşturmada anne Yüksel Güran'la ilgili yeni gelişmeler de var.Anne Güran, Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'de gözaltına alınmıştı.
Tutuklanan Yüksel Güran'ın ağız ve diş modeli alındı. Anneden alınan ağız ve diş modeli, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık iziyle karşılaştırılacak.
NARİN'İN OTOPSİSİ RAPORU NE ZAMAN SONUÇLANACAK?
Narin Güran ile ilgili ön otopsi raporunun önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.
Raporun, pazartesiden itibaren tamamlanarak soruşturma savcısına gönderilebileceği öğrenildi.