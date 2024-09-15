Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 13:47, Son Güncelleme : 15 Eylül 2024 13:48
ANKARA (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit verilmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği bir PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."