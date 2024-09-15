Yabancı uyruklu adam karısını, oğlu da babasını bıçakladı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Karanfil Sokak'taki bir binanın bodrum katında oturan yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net