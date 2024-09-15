Ukrayna'daki Bayraktar TB2'ler nerede?
Ukrayna Askeri İstihbaratı ve Come Back Alive Vakfı, Ukrayna'daki Bayraktar TB2'lerin güncel durumuna ve özel görüntülerine belgeselde yer verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 16:46, Son Güncelleme : 15 Eylül 2024 16:48
Ukrayna Askeri İstihbaratı ve Come Back Alive Vakfı tarafından hazırlanan belgeselde; Bayraktar TB2'lerin muharebedeki güncel durumuna, özel görüntülere yer verildi.
Ukrayna'daki Bayraktar TB2'ler gerçekten kayboldu mu? İşte cevaplar:
🔴Bayraktar TB2ler Nerede? 🇺🇦SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) September 15, 2024
💢Ukrayna Askeri İstihbaratı ve Come Back Alive Vakfı tarafından hazırlanan belgeselde; Bayraktar TB2lerin muharebedeki güncel durumuna, özel görüntülere yer verildi.
💢Ukraynadaki Bayraktar TB2ler gerçekten kayboldu mu? İşte cevaplar: pic.twitter.com/Tjt4TnyZr3