Bakan Tekin: 'Liseye Hoş Geldin' kitaplarımızı erişime açtık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ortaokulu başarıyla bitirip liseye başlayan öğrencilerimiz için Bakanlığımızca hazırlanan 'Liseye Hoş Geldin' kitaplarımızı erişime açtık. Liseye Hoş Geldin kitaplarımızla 8'inci sınıftan 9'uncu sınıfa geçerek ortaöğretimle tanışan öğrencilerimizin ortaöğretim konu ve derslerine dair bilgilerini artırmak, akademik uyumlarını güçlendirmek ve öğrencilerimizin hazırbulunuşlukları çerçevesinde derslerin amaçlarını ve çalışma tekniklerini öğretmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ortaokulu başarıyla bitirip liseye başlayan öğrencilerimiz için Bakanlığımızca hazırlanan "Liseye Hoş Geldin" kitaplarımızı erişime açtık.



Liseye Hoş Geldin kitaplarımızla 8. sınıftan 9. sınıfa geçerek ortaöğretimle tanışan öğrencilerimizin ortaöğretim konu ve derslerine dair. pic.twitter.com/f0euMuxdD6 Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) September 15, 2024