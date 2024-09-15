Otobüsteki altın bulunan çantayı çalan muavin tutuklandı

Makarna fabrikasındaki patlamada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Makarna fabrikasındaki patlamada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Başkan oğlunun nikahını kıydı, 3 bakan şahitlik yaptı
Başkan oğlunun nikahını kıydı, 3 bakan şahitlik yaptı
Kaymakamın aracını kontrol ettiren teğmenin ifadesi ortaya çıktı
Kaymakamın aracını kontrol ettiren teğmenin ifadesi ortaya çıktı
Bakan Tekin: 'Liseye Hoş Geldin' kitaplarımızı erişime açtık
Bakan Tekin: 'Liseye Hoş Geldin' kitaplarımızı erişime açtık
729 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atanacak
729 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atanacak
Diyanet'ten 'Ali Erbaş Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu' haberine yalanlama
Diyanet'ten 'Ali Erbaş Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu' haberine yalanlama
Narin Güran soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Narin Güran soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Emlakta 'doğrulanmış ilan' uygulaması başladı
Emlakta 'doğrulanmış ilan' uygulaması başladı
KPSS Ortaöğretim sona erdi
KPSS Ortaöğretim sona erdi
Okul çağındaki çocuklarda 'ekran süresi' uyarısı
Okul çağındaki çocuklarda 'ekran süresi' uyarısı
'1 liralık daire' ilanına ceza
'1 liralık daire' ilanına ceza
TEM'de 8 araç birbirine girdi: 2 ölü, 4 yaralı
TEM'de 8 araç birbirine girdi: 2 ölü, 4 yaralı
Ankara metrosunda görme engellilere hırsızlık tuzağı
Ankara metrosunda görme engellilere hırsızlık tuzağı
Okulda kalp krizi geçiren çocuk toprağa verildi
Okulda kalp krizi geçiren çocuk toprağa verildi
Yurt genelinde 2 milyon 667 bin 955 araç denetlendi
Yurt genelinde 2 milyon 667 bin 955 araç denetlendi
Mahkeme de kabul etti: Asılsız ihbarlarla Narin davası sekteye uğratıldı
Mahkeme de kabul etti: Asılsız ihbarlarla Narin davası sekteye uğratıldı
Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama
Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama
2 milyona yakın aday KPSS ortaöğretim sınavı için bugün ter dökecek
2 milyona yakın aday KPSS ortaöğretim sınavı için bugün ter dökecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
Kooperatiflere 13,6 milyon TL'lik destek
Kooperatiflere 13,6 milyon TL'lik destek
Narin'in okulundaki arkadaşlarına ve öğretmenlerine psikososyal destek
Narin'in okulundaki arkadaşlarına ve öğretmenlerine psikososyal destek
Kömürhan Köprüsü, dünyanın en iyisi oldu
Kömürhan Köprüsü, dünyanın en iyisi oldu
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı
İŞKUR 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi
İŞKUR 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi
İstanbullular dikkat! Bu yollar bugün ve yarın kapalı
İstanbullular dikkat! Bu yollar bugün ve yarın kapalı
IBAN'la ticarete 250 milyon lira vergi cezası
IBAN'la ticarete 250 milyon lira vergi cezası
MİT'ten İstanbul'da nokta operasyon
MİT'ten İstanbul'da nokta operasyon
Piyasalar faiz kararlarına odaklandı
Piyasalar faiz kararlarına odaklandı
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
Sigaraya yeni düzenleme: Nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı
Sigaraya yeni düzenleme: Nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Otobüsteki altın bulunan çantayı çalan muavin tutuklandı

Manisa'da otobüsteki yolcuya ait altın bulunan çantayı çaldığı iddia edilen muavin tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 19:16, Son Güncelleme : 15 Eylül 2024 19:16
Yazdır
Otobüsteki altın bulunan çantayı çalan muavin tutuklandı

İstanbul'dan, otobüsle Manisa'nın Turgutlu ilçesine gelen Ş.B. (30) Manisa Otogarı'nda, içinde altın bulunan çantasının çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Çantanın muavin B.A (46) tarafından çalındığını tespit eden ekipler, şüpheliyi Alaşehir ilçesinde yakaladı.

250 bin lira değerindeki altınları kuyumcuya satmış

Şüphelinin yaklaşık 250 bin lira değerindeki altınları Alaşehir'de bir kuyumcuya sattığı tespit edildi. Polis ekipleri, söz konusu altınları sahibine teslim etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber