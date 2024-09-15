Otobüsteki altın bulunan çantayı çalan muavin tutuklandı

Şüphelinin yaklaşık 250 bin lira değerindeki altınları Alaşehir'de bir kuyumcuya sattığı tespit edildi. Polis ekipleri, söz konusu altınları sahibine teslim etti.

Çantanın muavin B.A (46) tarafından çalındığını tespit eden ekipler, şüpheliyi Alaşehir ilçesinde yakaladı.

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