Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bucak ilçesi Kızılkaya beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sedat Öztürk (50) idaresindeki 06 EGS 726 plakalı Toyota marka otomobil, Bucak- Korkuteli karayolu Kızılkaya mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Sedat Öztürk ve yolcular Necibe Özkan (49), Atilla Özkan (57) ve Aysel Özkan (86) araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan yaralılardan Aysel Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Aysel Özkan'ın cenazesi ise, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmalarını tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazada ağır yaralanan sürücü Sedat Öztürk'ün kıdemli albay olduğu öğrenildi.