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Şeftali ağacına asılan not kalpleri ısıttı

Bursa'da şeftali ağacına asılı bulunan "5 adet şeftali ve 2 salkım üzüm aldık. Hakkınızı helal edin" notu duygulandırdı. Üzüm ve şeftaliyi alan kişinin, notun yanına ayrıca 50 lira bırakması dikkat çekti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 22:13, Son Güncelleme : 15 Eylül 2024 22:15
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Şeftali ağacına asılan not kalpleri ısıttı

Bursa'nın kırsal bölgelerinden birinde, 16 yaşındaki Berkan Gergin, şeftali ve üzüm bahçesine geldiğinde unutulmaz bir an yaşadı. Genç çiftçi, şeftali ağacında bir not ve yanında bir miktar para buldu. Notta, "5 adet şeftali ve 2 salkım üzüm aldık, hakkınızı helal edin" yazılıydı.

Berkan Gergin, notu ve parayı bulduğunda çok duygulandığını belirtti. Notun içtenliğinden ve düşünceli davranıştan etkilenen Gergin, "Hakkım helal olsun, paraya bile gerek yoktu" diyerek duygularını ifade etti.

Bu olay, hem tarla sahibinin hem de bölge sakinlerinin kalplerini ısıttı.

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